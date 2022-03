Earth Hour: per partecipare basterà avere un interruttore della luce da spegnere

Il Comune di San Severino torna ad aderire alla grande mobilitazione globale per il futuro delle persone e del pianeta “Earth Hour (Ora della Terra)”, iniziativa promossa dal Wwf.

L’appuntamento è per sabato 26 marzo, dalle ore 20.30, e fino alle 21.30, grazie alla collaborazione dei tecnici della municipalizzata Assem Spa le luci della facciata del Municipio e di Palazzo dei Governatori, in piazza, si spegneranno.

Si tratta, ovviamente, di un simbolico gesto che vuole essere un momento di raccoglimento globale per la pace, per la protezione del clima e per il nostro pianeta. Partecipare è semplice: basterà avere un interruttore della luce da spegnere!

“Sta diventando dolorosamente chiaro a tutti noi che l’energia fossile è la radice delle peggiori crisi per l’umanità, quella climatica e quelle da cui scaturiscono i conflitti. Per questo, quest’anno il segnale lanciato da Earth Hour è più importante che mai – spiegano i promotori dell’iniziativa -. La transizione verso un futuro più sostenibile è un passo indispensabile per garantire un futuro più sicuro per tutti, in cui le risorse naturali, l’energia e il cibo saranno un bene per tutti”.

Earth Hour è un evento senza frontiere che unisce le persone di tutto il pianeta per vincere la sfida climatica. In un momento in cui i conflitti diventano una minaccia al futuro di tutti una grande azione globale in grado coinvolgere persone in tutti i paesi del mondo è, in sé, un messaggio di pace e solidarietà: perché solo insieme possiamo far sentire la nostra voce e chiedere un futuro più sicuro, giusto e sostenibile per tutti.

Dalla prima edizione del 2007, che ha coinvolto la sola città di Sidney, la grande ola di buio si è rapidamente propagata in ogni angolo del Pianeta, lasciando al buio piazze, strade e monumenti simbolo come il Colosseo, Piazza Navona, il Cristo Redentore di Rio, la Torre Eiffel, Il Ponte sul Bosforo e tanti altri luoghi simbolo.

Segui l’iniziativa all’indirizzo https://www.wwf.it/cosa-puoi-fare-tu/eventi/earth-hour-2022/