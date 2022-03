Venerdì il Consiglio comunale: si parla anche dell’intervalliva

Venerdì 25 marzo torna a riunirsi, in adunanza ordinaria, il Consiglio comunale. La seduta, prevista per le ore 18 nell’ex sala udienza del Giudice di Pace a Palazzo Governatori, dopo il saluto del sindaco Rosa Piermattei, affronterà tre interrogazioni con risposta orale presentate dai gruppi consiliari d’opposizione sull’intervalliva Tolentino–San Severino, sugli interventi post sisma alla Casa di riposo “Lazzarelli”, sulla situazione attuale e le prospettive future dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio”. All’ordine del giorno dell’Assise settempedana figurano poi la petizione a sostegno dell’Oncologia e della dottoressa Ferretti, la ratifica di una variazione urgente al bilancio, la designazione dei componenti di nomina consiliare del comitato di gestione dell’asilo nido comunale.

In agenda anche il conferimento della cittadinanza onoraria al calciatore Lionel Messi, nonché la convenzione tra i Comuni di San Severino e Castelraimondo per il servizio associato mirato alla richiesta dei contributi ed eventuale gestione degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana. Ci sono poi alcune varianti parziali al vigente Prg e tre mozioni, presentate dai gruppi consiliari d’opposizione, la prima delle quali è di condanna all’aggressione russa all’Ucraina, per dare seguito al Dettato costituzionale in materia di pace e antifascismo.

La seduta si potrà seguire anche in diretta streaming sul canale You Tube del Comune collegandosi direttamente al link https://youtu.be/O1sAi6TDaSQ

Per assistere in presenza sarà necessario il green pass.