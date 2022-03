Lunedì 21 marzo, per lavori di riparazione della rete del gas in via XX Settembre da parte della municipalizzata Assem Spa, la stessa via, a partire dalle ore 8 e presumibilmente fino alle ore 18, sarà interessata da un’ordinanza di chiusura al traffico nel tratto compreso tra via Giacomo Leopardi e via Raffaello Sanzio.

Sullo stesso tratto sarà vietata la sosta con rimozione forzata dei veicoli negli spazi indicati da apposita segnaletica.