Vertice con l’Anas per il ponte dell’Intagliata e “361” San Severino – Castelraimondo

Terremoto ma anche sanità, viabilità, scuole, fibra ottica, grandi infrastrutture e futuri canali di finanziamento. Questi i temi al centro dell’incontro che la scorsa settimana il sindaco Rosa Piermattei ha avuto, a Palazzo Raffaello, con il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

“Per tutti questi argomenti abbiamo già tracciato una via che continueremo a seguire per cercare di ottenere i risultati desiderati”.

In questi giorni la Piermattei ha anche incontrato nella sede territoriale di Ancona della società Anas Spa, l’ingegner Marco Mancina, referente per la provincia di Macerata, con il quale sono stati affrontati gli sviluppi della viabilità di tutta l’area interna e dell’attuazione della prossima Ordinanza del Commissario Legnini relativa alla ricostruzione del Ponte dell’Intagliata.

“L’Anas – ha riferito il sindaco Piermattei in Consiglio comunale – ha dato disponibilità a essere soggetto attuare dell’intervento che prevede il rifacimento del ponte in collaborazione con il Comune. La struttura sarà ampliata, perché oggi costituisce un imbuto alla viabilità, e sarà adeguata al nuovo tracciato che si collegherà all’Intervalliva San Severino Marche – Tolentino. A margine dell’incontro abbiamo anche trattato della possibilità dell’ampliamento della strada di collegamento fra San Severino Marche e Castelraimondo e della possibilità di realizzare un nuovo incrocio d’accesso alla città prima dell’incrocio per Ponte Sant’Antonio. L’Anas si è resa disponibile anche per l’attuazione di questo secondo importante intervento che, tra l’altro, migliorerà la viabilità in prossimità del polo scolastico”.