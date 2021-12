Giuliani lascia la Polonia: non è più l’allenatore del Resovia

Alberto Giuliani non è più l’allenatore dell’Asseco Resovia nella massima serie della pallavolo maschile polacca. Tecnico e società hanno trovato un accordo per la rescissione consensuale del contratto. Ecco cosa scrive Giuliani sulla sua pagina Facebook al termine di questa esperienza.

“Il mio lavoro al Resovia è terminato qualche giorno fa. Oggi, dopo il rientro in Italia, ho voluto scrivere queste righe per esprimere tutto quello che ho vissuto in questo periodo. Quando sono arrivato, eravamo nel bel mezzo della pandemia. Un periodo molto difficile da gestire, personalmente e professionalmente, ma nonostante queste difficoltà che il Covid ci ha riservato, non ho mai sentito la distanza perché le persone che incontravo ogni giorno per lavoro mi hanno aiutato, sostenuto e mi hanno fatto sentire a casa. Il mio percorso professionale continuerà verso altre direzioni, la vita di un allenatore di pallavolo comporta questi cambiamenti.

Però mi sento di dire questo: niente scuse, niente alibi, ma solo tanto lavoro unito alla grande passione che nutro per questo sport.

Lavoro che ho fatto per questa squadra, per i suoi colori, con dedizione, serietà, umiltà, rispetto, ma anche tanto orgoglio. Allenare questa squadra è stata una bellissima esperienza che porterò nel cuore. Ringrazio chi mi ha dato l’opportunità. Ringrazio e saluto tutte le persone che hanno portato il loro piccolo o grande contributo per migliorare le cose, gli atleti, lo staff e tutti quelli che stanno dietro le quinte, ma senza i quali nulla andrebbe come dovrebbe. Ultimo ma non meno importante vorrei ringraziare i fan. Grazie per l’accoglienza e l’ospitalità, siate sempre orgogliosi della maglia per la quale tifate. Auguro all’Asseco Resovia più successi e grandi traguardi. Buona fortuna e auguro il meglio a tutti”.