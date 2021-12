3^ Categoria, Serralta fa l’impresa: battuta la capolista (2-0)

Un Serralta in grande spolvero chiude alla grande il 2021 compiendo l’impresa di battere la prima della classe. Finisce con un punteggio all’inglese (2-0) il match del “Leonori” contro la Promos Montefano che subisce la seconda sconfitta del campionato, sempre in trasferta, ma mantiene comunque un vantaggio rassicurante in vetta rispetto alle più immediate inseguitrici. I gialloblù, invece, compiono un bel salto in avanti posizionandosi a metà classifica e confermando il proprio positivo momento che ha visto la squadra collezionare tre vittorie consecutive (campionato) e un pari (Coppa) da quando è cambiata la gestione tecnica che ha portato in panchina Daniele Rocci che alla ripresa, dopo la sosta per le festività, cederà il posto – dopo aver fatto il massimo – al nuovo mister che presto verrà annunciato. E’ stata una prova perfetta del collettivo di casa, la classica vittoria di squadra che ha messo in risalto l’ottima partita di tutti i ragazzi che hanno messo in campo concentrazione, attenzione e tanta voglia di fare. Una rete per tempo ha deciso un match equilibrato, combattuto, anche a tratti sofferto vista la qualità dei rivali per un Serralta che ha tenuto il campo benissimo ed è stato implacabile nelle ripartenze e compatto e attento in difesa. Ora si va alla pausa e se ne riparlerà nel nuovo anno con la trasferta di Appignano nel primo fine settimana di gennaio (dodicesima giornata).

La cronaca

Nell’ultimo impegno dell’anno che precede la sosta il Serralta deve vedersela con la capolista solitaria Promos Montefano. Ostacolo decisamente arduo per i gialloblù che, però, arrivano carichi e pronti visto il periodo positivo con due successi e belle prestazioni. C’è equilibrio fin dalle prime battute con i settempedani che giocano bene, aggressivi, compatti e convinti di tener testa ad un avversario molto forte che dimostra di avere qualità. Il primo episodio importante fa discutere il Montefano quando con un guizzo Ciavattini, che approfitta di una incomprensione fra Cardorani e Vissani, prende palla e segna, ma è tutto inutile perché l’arbitro annulla per tocco di mano dell’attaccante ospite con cui aveva controllato il pallone portandoselo avanti. Scampato il pericolo, il Serralta va a colpire intorno alla mezzora. Punizione dalla trequarti sinistra che Cappellacci (partita positiva la sua) batte con un destro a giro che arriva in area dove nessuno riesce ad intervenire tanto che la sfera finisce direttamente in porta sorprendendo Recchi. La Promos attacca per recuperare, ma i gialloblù tengono senza correre particolari rischi anche perché la difesa è bravissima con un Ciccotti sugli scudi. L’inizio di ripresa propone identica trama, ovvero ospiti in avanti e locali sulla difensiva ma sempre pronti a rispondere con ripartenze rapide. Primi cambi nel Serralta con Prenga e Simonetti in campo per Cappellacci e Panzarani. In contropiede giunge il raddoppio. Simonetti riceve palla in area e con uno splendido lob supera Recchi in uscita. Gol speciale per Giacomo e 2-0 Serralta. Manca circa mezz’ora alla fine, ma la partita è decisamente dalla parte del Serralta che può gestire e controllare un Montefano voglioso ma che fa fatica a trovare varchi. Pelagalli inventa un dribbling concluso con un pregevole pallonetto che sfiora la traversa. Peccato perché sarebbe stato un gran gol. Rocci cambia per avere forze fresche nel finale e dalla panchina entrano Valenti, Cambriani e Foe che debutta facendo bene a centrocampo. Si arriva al termine senza sussulti e con il Serralta che conquista un grande e meritato risultato frutto di una serata perfetta.

FORMAZIONE: Cardorani, Magarelli, Baruni Roland, Saperdi, Ciccotti, Vissani, Panzarani (15’ st Simonetti), Lambertucci (25’ st Foe), Cappellacci (15’ st Prenga), Pelagalli (43’ st Cambriani), Moretti (30’ st Valenti). A disp. Spadoni, Cruciani, Baruni Jimmy. All. Rocci.

Roberto Pellegrino