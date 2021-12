Lutto: si è spento a 87 anni il fotografo Gilberto Simonetti

Si è spento il fotografo Gilberto Simonetti. Aveva 87 anni. Per tantissimo tempo, assieme all’amico e socio Ovidio Bartolacci, ha ritratto i momenti celebrativi della vita di un’intera generazione di settempedani. Umile, semplice, affabile, uomo di sani princìpi e di valori veri, dedito al lavoro e alla famiglia, Gilberto Simonetti è stato a lungo un punto di riferimento dell’allora Pci cittadino. Incarnava l’ideale del lavoratore generoso e costante e ciò è stato di esempio per suo figlio Massimo, il quale ne ha rilevato la passione per il mestiere della fotografia che perpetua nel negozio di via Eustachio.

Chi conosceva Gilberto sapeva che, oltre al lavoro, alla famiglia e alla politica, si dedicava a uno degli sport più faticosi e “proletari”, la corsa di lunga lena. Sia in qualità di organizzatore delle prime marcialonghe abbinate alla Festa dell’Unità che come dirigente del Gruppo podistico Avis-Aido, Simonetti si mise in luce nel panorama sportivo cittadino. Non disdegnava l’impegno nelle gare podistiche su strada, tanto che si cimentò anche in diverse “classiche” maratone sull’impegnativa distanza dei 42 chilometri.

Domani, venerdì 17 dicembre, alle ore 10, saranno celebrati i funerali nella chiesa di San Domenico. Gilberto lascia la moglie Claudia, i figli Simonetta, Massimo e Rossana, nipoti e pronipoti.

l. m.