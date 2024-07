Una giornata dipinta di solidarietà: ben riuscita l’iniziativa dell’Anello della vita

L’Anello della vita, fondazione onlus di San Severino, ha organizzato domenica 14 luglio una ex-tempore di pittura dal titolo “Una giornata dipinta di solidarietà” aperta a tutti i creativi, adulti, ragazzi e bambini.

Le opere realizzate dagli artisti, non solo settempedani, sia durante questa manifestazione, sia grazie a generose donazioni, sono diventate i premi di una lotteria di beneficenza, la cui estrazione è avvenuta alle ore 18, alla presenza del presidente della Fondazione, l’avvocato Marco Massei, del consigliere della stessa Fondazione, Giovanna Capodarca Agostinelli, e di padre Luciano Genga.

A fianco dell’ex-tempore anche un mercatino di terrarium, ad offerta, dal titolo “Un pezzetto di universo racchiuso in un barattolo”, a cura della bravissima Mariù Fattobene Massi che ha realizzato con le sue mani tutti gli oggetti.

Il terrarium è un elemento d’arredo costituito da piante messe a dimora all’interno di un contenitore in vetro trasparente.

Il ricavato di questa doppia iniziativa andrà, come prevede lo statuto della Fondazione, a sostegno dei pazienti dell’Hospice che affrontano le cure palliative e la terapia del dolore.

Hanno partecipato all’ex-tempore 11 artisti, i quali hanno donato diverse loro opere… Così pure altri quadri sono stati donati da pittori non presenti all’iniziativa oppure presenti ma che non hanno dipinto in questa circostanza.

Otto opere soltanto sono state messe in premio per la lotteria. Sono quelle di

1 – Padella Luciano

2 – Ostilio Beni

3 – Inge Bathelt

4 – Simona Giachetta

5 – Claudia del Curto

6 – Pina Contigiani

7 – Luciana Salerni

8 – Santa Zenobi

Le altre opere pervenute agli organizzatori andranno all’asta per raccogliere ulteriori fondi in una prossima iniziativa a sostegno delle attività dell’Anello della vita.

Ecco i pittori presenti all’ex-tempore.

Di San Severino: M. Ersilia Valentini, Adriano Crocenzi, Gianfranco Pizzi, Alessandro Delsere.

Di Tolentino: Angelo Tonnarelli, Cristina Leonangeli, Luciana Salerni, Mauro Renzi.

Di Passo di Treia: Santa Zenobi.

Di Pollenza: M. Eleonora Manoni.

Di Loro Piceno: Pina Contigiani.

Fiorino Luciani

Fotogallery sulla pagina Facebook del Settempedano