7 dicembre, riapre il ponte sulla strada Rocchetta-Rambona

La Provincia di Macerata ha disposto la riapertura per la giornata di domani (martedì 7 dicembre) della provinciale 13/VII “Rocchetta-Rambona”.

La strada era stata interrotta nel mese di aprile per consentire i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte che aveva bisogno di interventi di potenziamento e di ammodernamento, sia della parte superiore che in quella delle spalle di sostegno, finanziati con le risorse del sisma 2016, in quanto inseriti in uno dei piani di ripristino della viabilità, curati dal Soggetto attuatore, l’ingegner Fulvio Soccodato, dell’Anas.

Il progetto così come la procedura di appalto e la direzione dei lavori sono stati seguiti dal compartimento di Ancona dell’Anas.

«La riapertura della provinciale rappresenta una bella notizia per gli utenti – afferma il presidente della Provincia, Antonio Pettinari – dei territori interessati: San Severino, Tolentino e Pollenza. La strada collega la statale 361 con la provinciale “Gioacchino Murat”, in località Rambona. Tuttavia resta il rammarico dei disagi causati in particolar modo ai residenti per il prolungarsi dei lavori».