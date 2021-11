Basket, la Rhutten vince a Civitanova con la gara più bella della stagione

Coach Sparapassi l’aveva detto all’indomani del successo a spese della Victoria Fermo: «Aumenta la nostra autostima e ci farà giocare meglio le prossime partite». E così è stato a Civitanova Marche dove la Rhütten ha domato con largo margine (44-66) una formazione che appena una settimana prima aveva battuto lo Sporting Porto Sant’Elpidio capolista. «È stata sicuramente la partita più bella della stagione – commenta a fine gara il diesse Guido Grillo – nonostante le assenze degli infortunati Riccardo Della Rocca, Nicolò Grillo e Flavio Cobanaj. Abbiamo controllato la gara fin dall’inizio, come dimostra il punteggio del primo quarto, 17-31, con scelte giuste in attacco ed una difesa che ha limitato gli esperti giocatori locali. Nel secondo periodo Civitanova ha provato a metterci in difficoltà con la zona ma siamo riusciti a mantenere il vantaggio in doppia cifra: 29-41 a metà gara. Nel terzo quarto siamo riusciti ad allargare il solco con un’ottima difesa (38-52), concludendo alla grande con un ultimo periodo in cui abbiamo concesso appena 6 punti ai rivieraschi! Buona partita di tutti i ragazzi, con tre in doppia cifra (top-scorer Severini con 14 punti) e altri due vicini alla decina: unica nota negativa i 10 tiri liberi sbagliati (11 su 21 alla fine), ma è risultata ininfluente. Dopo un avvio di stagione complicato stiamo iniziando a toglierci la ruggine di quasi due anni di pausa per il Covid, che si sono fatti sentire». Con i due successi di fila la Rhütten ha agganciato in classifica a quota 6 lunghezze proprio gli 88ers e tiene il passo della Vigor Matelica, prossima avversaria al palasport Ciarapica (sabato 4 dicembre alle 18) in un confronto che vuol dire molto per entrambe le squadre.

88ers Civitanova: Olivieri 2, Montanari 3, Accardi 3, Cardinaletti 5, Pagliariccio 8, Gismondi 3, Tappatà 14, Barbieri 3, De Santis, Antinori 2, Gattafoni 3, Baldassarri. All. Ripa

RHÜTTEN: Luciani 1, Severini 14 (2 tiri da 3p.), Fucili 12, Potenza 2, Tortolini 8, Giuliani 9 (1t. da 3p.), Massaccesi 9, Cruciani 11, Ortenzi, Uncini. All. Sparapassi

Note: progressivi: 17-31/29-41/38-52/44-66; nessun uscito per 5 falli.

Luca Muscolini