Il capitano Giulia Maggi in visita ufficiale a San Severino

Il sindaco Rosa Piermattei ha incontrato a Palazzo Governatori il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Tolentino, capitano Giulia Maggi. L’ufficiale era accompagnato dal luogotenente Massimiliano Lucarelli, comandante della stazione di San Severino.

Nel corso di un colloquio molto cordiale è stato ribadito lo spirito di collaborazione tra le istituzioni del territorio ed è stato ricordato il grande lavoro tuttora in atto per fronteggiare l’emergenza Covid-19 nonché l’emergenza terremoto.

Il capitano Maggi ha confermato la vicinanza e l’impegno dei Carabinieri per assicurare la sicurezza e la serenità della collettività locale, specie in questo momento in cui la pandemia provoca particolari disagi e difficoltà, evidenziando anche l’importanza di un’attenta e capillare opera di prevenzione e di controllo sul territorio.

Prima donna con i gradi di ufficiale nella storia dell’Arma in provincia di Macerata, il nuovo comandante si è insediato alla guida della Compagnia di Tolentino nell’agosto scorso. Originaria di Passignano sul Trasimeno, in provincia di Perugia, 44 anni, l’ufficiale è stata per diversi anni comandante di plotone alla Scuola marescialli di Velletri, poi ha condotto il Nucleo operativo di Spoleto ed è stata ufficiale addetto al comando provinciale di Perugia.