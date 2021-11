Tgr Marche dà eco all’iniziativa ‘Salvalarte’ di Legambiente

Il doppio appuntamento settempedano di Salvalarte 2021 (flash mob alla Valle dei Grilli e visita guidata alla chiesa di Sant’Antonio in Cesalonga) ha catturato anche l’attenzione del Tgr Marche. Nell’edizione delle ore 14 del 3 novembre, infatti, è stato trasmesso un servizio dove il responsabile settempedano di Salvalarte, l’architetto Luca Maria Cristini, ha descritto le iniziative organizzate dal circolo Legambiente “Il Grillo” per i giorni 30 e 31 ottobre.

Come spiegato in queste giornate di Salvalarte, la Valle dei Grilli si trova in un percorso antico che collega il monastero dei Cappuccini di Colpersito a quello di Rena Cavata vicino Camerino. Inoltre, il tratto in questione fa parte dell’antica “via Lauretana” che collegava Roma a Loreto. Il sito è inaccessibile dal 2019 per motivi di sicurezza e il flash mob (con la partecipazione dell’associazione scout Masci e del Cai) è nato proprio per fare sì che questa Valle ritorni al centro dell’attenzione pubblica e nuovamente accessibile.

Altro sito protagonista di Salvalarte, la chiesa di Sant’Antonio in Cesalonga (del XIII secolo), utilizzata in passato anche come lazzaretto durante le pandemie. Pieno di interessanti affreschi, purtroppo solo parzialmente visibili perché coperti da ridipinture posticce, l’edificio merita una seria operazione di restauro affinché si possano riscoprire le sue antiche immagini.

I soci de “Il Grillo” si augurano che tale attenzione mediatica, nata grazie all’impegno dei volontari in queste due giornate di attività, sia un’ulteriore spinta affinché le istituzioni competenti si adoperino per recuperare il prima possibile la Valle dei Grilli e la chiesa di Sant’Antonio.

L’architetto Luca Maria Cristini La chiesa di Sant’Antonio L’antica abbazia di Sant’Eustachio





Per vedere il servizio del TGR Marche, questo il link (minuti 14.35 – 16.24 circa):

https://www.rainews.it/tgr/marche/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/11/ContentItem-6f0d1711-3915-48da-8cf9-f86788bde35c.html