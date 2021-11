Interrotta a Pioraco la “361” per il pericolo di caduta massi

Nel Comune di Pioraco è stata interrotta la “361 Septempedana” a causa della presenza di massi importanti non stabili nella parte più alta della parete rocciosa. Siamo all’altezza delle gallerie che immettono nel centro abitato. L’Anas ha disposto la chiusura totale della strada ininterrottamente (h24) almeno fino a tutta la prossima settimana ovvero fino all’avvenuto disgaggio di detti massi. Martedì ci sarà un vertice in Prefettura per capire tempi e modalità d’intervento. Non è un’opera programmata: ci sono stati dei distacchi di pietre che hanno invaso la carreggiata e una di queste è piombata sopra una vettura in transito. Accertamenti svolti dall’Anas hanno portato alla decisione precauzionale di interrompere la viabilità. Quindi si confida nel buon senso civico di ciascun cittadino e automobilista – anche per la mancanza di un’organizzazione specifica – poiché si tratta di una vera e propria emergenza.

Per la viabilità secondaria si può passare da Fiuminata/Esanatoglia oppure da Montelago/Serravalle a seconda della destinazione.

La via Camellaria nel centro storico non potrà essere utilizzata se non per le emergenze in quanto stretta, impervia e con cantieri, quindi assolutamente non utilizzabile.