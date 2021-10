Dal territorio (3): dal 16 novembre l’ortopedico Pasotti primario a Camerino

Il 16 novembre prenderà servizio all’ospedale di Camerino il dottor Leonardo Pasotti, neoprimario del reparto di Ortopedia. Nei giorni scorsi ha ricevuto ufficialmente l’incarico dall’Asur Marche dopo essere risultato primo nella graduatoria dell’apposito concorso. Arriva da Narni, ma nella sua carriera ha già lavorato per parecchi anni anche a Camerino, poi a Perugia e Foligno. Dunque, si tratta di un gradito ritorno.

Il dottor Pasotti ha all’attivo oltre 5 mila interventi e tantissime persone operate sono della provincia di Macerata. Molti pure i pazienti di San Severino che in questi anni gli hanno dato fiducia, a cominciare da atleti e sportivi, andando fino in Umbria per le sue capacità professionali e qualità umane.

“L’obiettivo è quello di formare un’Ortopedia di Camerino efficace ed efficiente, con il numero giusto di persone”, ha avuto modo di affermare il dottor Leonardo Pasotti in una recente intervista: “Non sarà facile, perché gli ortopedici sono carenti in questo momento in Italia, ce ne sono pochissimi – sono le sue parole -. Però conto di lavorare con i giovani, così come, facendo un paragone calcistico, una grande squadra comincia il ciclo con i giovani, pertanto vorrei fare la stessa cosa a Camerino, prendendo ragazzi che hanno voglia di imparare, di mettersi in gioco e di scoprire queste bellissime terre, dove si sta molto bene”.