Primo matrimonio celebrato dal sindaco dopo la riconferma

Il sindaco Rosa Piermattei ha celebrato la prima cerimonia civile dopo la riconferma in occasione del voto per le Amministrative unendo in matrimonio il settempedano Stefano Severini con la honduregna Cintya Guadalupe Cruz Garaj.

La cerimonia, ospitata al Feronia, si è conclusa con il tradizionale “sì” degli sposi, alla presenza dei testimoni, e con lo scambio delle fedi nuziali.

Il primo cittadino settempedano ha augurato agli sposi il meglio per la loro nuova vita insieme donando una riproduzione di un’opera di Filippo Bigioli.