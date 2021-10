Lutto: si è spento Clemente Nardi, aveva ottant’anni

Non sarà più lo stesso l’angolo di via Ercole Rosa e viale Bigioli senza il mitico Clemente, storico riparatore di Apette, moto, bici, macchinari per giardinaggio e agricoltura.

Oggi, in una giornata già funestata dalla terribile notizia della scomparsa di Giacomo Bonci (di cui riferiamo a parte), se n’è andato anche lui, così improvvisamente, all’ospedale di San Severino, lasciando nel dolore la moglie Marta, il figlio Gino con Alessandra, la sorella Rosanna e tutti gli amici di una vita che ogni giorno passavano in officina per scambiare qualche battuta, chiedere un consiglio, fare un ritocchino al motorino.

Clemente Nardi era lì, con la sua tuta da lavoro, con l’aria da burbero che proprio non gli si addiceva per il cuore grande che aveva e il sorriso cordiale che sempre accompagnava al saluto.

Aveva 80 anni. Abitava a Serrapetrona, tanto che la salma – dopo le esequie – sarà tumulata nel cimitero di questo Comune. Aveva un grande amore per il suo paese e non mancava mai alle iniziative più importanti organizzate lassù, tra le dolci colline della nostra vernaccia.

Clemente ha segnato un’epoca ed è stato un punto di riferimento per almeno un paio di generazioni di “motoristi”. Se ne va in punta dei piedi, dopo una vita dedicata alla propria attività e alla famiglia, passando a Gino il “testimone” in quell’angolo di città che profuma di miscela.

I funerali avranno luogo sabato 23 ottobre alle ore 9.30 nella chiesa di San Domenico, partendo dall’ospedale.