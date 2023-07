Consueto bagno di folla per il Gran Galà della moda in Piazza del Popolo. Le creazioni di Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, ente rappresentato da Enzo Mengoni, Giorgio Menichelli, Paolo Capponi, Gabriele Prato e Renzo Leonori, anima dell’Associazione Attività produttive assieme all’eterno Pierino Verbenesi, hanno ammaliato il pubblico.

Tra momenti di danza – applauditissima la coppia del tango argentino – e musica con Ludovica Gasparri da Musicultura e la violinista Ilaria Margione, spazio agli amministratori locali con l’assessore Paolo Paoloni e in testa il sindaco Rosa Piermattei, la quale, soddisfatta per la recente attribuzione al Comune della Bandiera arancione, ha salutato il consigliere provinciale Laura Sestili ricordandole di reiterare l’impegno per la ricostruzione dell’Itts Divini.

L’ex sindaco di Camerino e attuale vice presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui ha sottolineato come «un evento come il Gran Galà in una delle piazze più belle d’Italia serve per far ripartire le terre colpite dagli eventi della natura (sisma, ndr)».

Applaudito lo scherzoso siparietto del quotato arbitro della massima serie di calcio Juan Luca Sacchi, originario di Appignano, alla domanda sulla squadra del cuore: «Vi devo confessare che sono un tifoso della Settempeda».

Sinergica la coppia di presentatori formata da David Romano e dalla splendida Barbara Chiappini, volto noto della kermesse estiva settempedana, per la riuscita direzione artistica di Marco Moscatelli, la regia di Chiara Nadenich e la produzione di Fabbricaeventi.com.

Lu.Mus.