Antognozzi: “Sedersi ai tavoli politici decisionali è fondamentale”

Dalla lista “Insieme per San Severino” riceviamo:

Il candidato sindaco Tarcisio Antognozzi, candidato della lista civica “Insieme per San Severino”, sostenuta dalle forze dell’intero centrodestra settempedano, torna a sottolineare la necessità di ritrovare la “buona politica”, coinvolgendo i cittadini e riavvicinandoli all’impegno civico, alla partecipazione democratica che poggia anche sui partiti e sui movimenti. “Il sindaco uscente Rosa Piermattei si dichiara apolitica e si fa forte di una lista civica lontana dagli schieramenti o dalle coalizioni politiche. Ma, poi, si è ritrovata in mezzo al deserto nel momento in cui i partiti si sono seduti ai tavoli decisionali e hanno preso direzioni molto distanti da San Severino. Basti pensare al Cosmari, oggi presieduto dal sindaco tolentinate Pezzanesi e governato da un CdA in cui non c’ neppure l’ombra di settempedani, quando invece negli anni passati proprio il nostro Comune ebbe la presidenza (con l’ingegner Fabio Eusebi) e poi la presenza nel Collegio dei Revisori dei conti. Riteniamo, quindi, che sedersi ai tavoli politici sia fondamentale, per battere i pugni quando occorre e far sentire il peso della nostra città, che deve tornare a essere un forte punto di riferimento della media e alta valle del Potenza. Pensiamo soprattutto al nuovo Piano sanitario delle Marche e alla viabilità, materie in cui la Regione è il principale interlocutore dei Comuni. Bisogna saper parlare la stessa lingua e avere un contatto continuo, di vicinanza con la città, in modo tale da non far precipitare la nostra San Severino in un pericoloso limbo”.