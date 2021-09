Borioni: “Il dibattito a 3 in piazza sarebbe un’ottima conclusione, sono d’accordo”

“Ovviamente sono d’accordo con la proposta lanciata dal candidato sindaco Tarcisio Antognozzi, avendo per primo lanciato l’idea del confronto a 3. Credo che sia un’ottima conclusione di campagna elettorale confrontarsi sui temi importanti invece del classico monologo”.

Lo dice Francesco Borioni, candidato della lista “San Severino futura”, rispondendo così all’appello di Antognozzi (candidato sindaco della lista “Insieme per San Severino”) che vorrebbe un dibattito a tre in Piazza del Popolo, venerdì sera, al posto del tradizionale comizio pubblico di fine campagna elettorale.

Come noto, l’ultima sera prima del “silenzio pre-elettorale” i candidati hanno a disposizione il “salotto buono” della città per riassumere i rispettivi programmi e spiegare ai cittadini i motivi per cui dovrebbero votare in un senso piuttosto che nell’altro.