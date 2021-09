Antognozzi lancia la sfida: “Venerdì sera confrontiamoci in piazza”

Venerdì sera si chiuderà la campagna elettorale in Piazza del Popolo con i consueti comizi pubblici dei candidati sindaci, i quali avranno uno spazio temporale di un’ora da sfruttare autonomamente. La proposta di Tarcisio Antognozzi, candidato della lista “Insieme per San Severino”, è quella di rinunciare a questo momento individuale per dar vita a un confronto a tre, sempre in piazza, aperto a tutti i cittadini. L’idea l’ha lanciata a margine dell’incontro di oggi pomeriggio con l’assessore regionale alla Ricostruzione, Guido Castelli, svoltosi al chiostro di “San Domenico” con i rappresentanti delle categorie tecniche del settore.

Parlando di “gioco di squadra” e di “buona politica”, Antognozzi ha lanciato la sfida agli altri due candidati sindaci, Rosa Piermattei e Francesco Borioni, “affinché si possa dibattere insieme – ha detto – attorno alle principali questioni che riguardano il futuro di San Severino”. “Questo per dare la possibilità agli elettori settempedani di ascoltare e capire le differenti visioni sulla città, fra viabilità, sanità, scuola, turismo e cultura, ricostruzione, Assem, impianti sportivi, Casa di riposo e così via”.