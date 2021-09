Incontro di Borioni al Castello coi senatori Licheri e Lanzi

Dalla lista “San Severino futura”:

“Si è svolto ieri presso il giardino del ristorante “Due Torri” l’incontro dei candidati della lista “San Severino futura” con i cittadini residenti a Castello al monte. Ancora una volta, come negli altri appuntamenti sul territorio, la lista è stata accolta con calore e partecipazione dagli intervenuti. Il candidato sindaco Francesco Borioni e gli altri candidati hanno analizzato assieme ai cittadini la situazione attuale, accogliendo segnalazioni, dubbi e suggerimenti e hanno illustrato le loro proposte per prossimi 5 anni di amministrazione. L’occasione è stata resa speciale anche grazie alla partecipazione dei senatori Ettore Licheri della Commissione Politiche europee e Gabriele Lanzi della Commissione Esteri, nonché membro della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) e presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

In un contesto colloquiale e di confronto diretto con i cittadini i senatori hanno parlato delle opportunità che si aprono con i fondi europei per la ripresa economica e di come sviluppare processi di internazionalizzazione per le nostre eccellenze, dichiarando di essere stati rapiti dal fascino della nostra cittadina. Sul finire dell’incontro, prima di un momento conviviale organizzato con prodotti del territorio da Severini, ospite impeccabile, i senatori hanno sottolineato la piena disponibilità a fornire tutto il supporto necessario per sostenere le politiche di rilancio e di governo che la lista “San Severino futura”, apprezzata in ogni sua componente, sarà in grado di attuare, rimarcando più volte come la sinergia tra istituzioni sia uno strumento irrinunciabile per una progettazione e programmazione efficace”.