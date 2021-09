San Severino futura: ‘Incontro a 3, proposta caduta nel vuoto’

Dalla lista “San Severino futura” riceviamo:

“Una proposta caduta nel vuoto. Ad ormai tre giorni dal nostro invito ai candidati sindaci delle altre liste, per un incontro pubblico nel quale confrontarci sui temi più sentiti per la città, spiace rilevare che non sia arrivato alcun cenno di risposta dalla candidata Rosa Piermattei. Non vediamo quali possano essere gli impedimenti, tanto più che da diverse parti, durante i nostri appuntamenti di conoscenza ed incontro sul territorio, sono arrivate richieste di questo tipo. E’ naturale: i cittadini vogliono chiarezza e un confronto diretto tra le varie posizioni.

Perché sottrarsi al confronto? Ha forse qualcosa da temere?”.