Fuoristrada: domenica c’è il Campionato italiano di trial 4×4

Domenica 26 settembre il Club “1^ Ridotta”, presieduto da Mauro Rocci, organizza sotto l’egida della Federazione italiana fuoristrada il “Round 6” del Campionato italiano di trial 4×4. Si tratta del “tricolore” dedicato ai veicoli fuoristrada che si è aperto lo scorso aprile a Massarosa in provincia di Lucca ed è proseguito poi ad Arezzo, L’Aquila, Monterenzio (Bologna) e Fermo. L’ultimo atto si terrà a Frosinone il 17 ottobre.

A San Severino la competizione si svolge nella zona di Gaglianvecchio, presso l’agriturismo “La collina dei ciliegi”. Al via ci saranno una trentina di equipaggi.

Il trial 4X4 è una specialità relativamente recente (nata negli anni ’80, il primo campionato italiano targato Aci Sport e Federazione italiana fuoristrada risale al 2015) che si basa sul superamento di difficili ostacoli, siano essi naturali o artificiali. Alla fine primeggia chi, nella serie di passaggi impervi, compie il minor numero di manovre e tentativi (i quali si traducono in penalità).

Le auto in gara devono essere dotate tutte di trazione integrale con riduttore e sono divise in 5 categorie a seconda del livello di preparazione: Original, mezzi di serie con minime modifiche e gomme tassellate; Standard, auto originali con 2 bloccaggi del differenziale, gomme larghe e tassellate; Modified, aspetto di serie ma con sostanziali modifiche meccaniche a ponti, sospensioni e motore; Pro-Modified, prototipi con meccanica speciale ma carrozzerie simile alla serie; Prototype, vetture totalmente uniche e realizzate per le competizioni, senza limiti di preparazione e dotate di ruote sterzanti posteriori.