“Spazio giovani”: inizia il laboratorio teatrale contro la violenza sulle donne

Nell’ambito del progetto “Spazio giovani: insieme per crescere e progredire”, promosso dall’associazione Help Sos salute e famiglia di San Severino, prende il via oggi – giovedì 23 settembre – il laboratorio teatrale per ragazzi che abbiano compiuto 16 anni. Direttrice del corso è Lucia De Luca e il tema scelto è molto interessante: “Sguardi teatrali sulla violenza di genere”. Le attività andranno avanti fino al 26 novembre con lezioni settimanali e i partecipanti lavoreranno all’allestimento scenico di un testo, “Mariposas 2.0”, sulla problematica della violenza contro le donne. Il lavoro sarà poi rappresentato in occasione della Giornata internazionale del 25 novembre dedicata proprio a questo tema. Il laboratorio teatrale, nel rispetto delle normative anti Covid, si terrà all’interno dei locali della nuova sede di “Help”, in via della Galetta, nel centro storico di San Severino. Dunque, un’altra interessante iniziativa del progetto “Spazio giovani” che l’associazione sta portando avanti con grande impegno, grazie a fondi regionali e del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, allo scopo di valorizzare la dimensione creativa dei giovani, la loro capacità di ricerca e di crescere insieme. Tanti i partner coinvolti: Itts “Divini”, Asur, Unione montana del Potenza, Esino e Musone, Ambito sociale 17 di San Severino, associazioni culturali e sportive come il Centro culturale Andrej Tarkovskij di San Severino, l’associazione giovanile Judo Samurai di Jesi-Chiaravalle, l’Age Marche, l’Uisp di Jesi, il centro J-Etic di San Severino e l’associazione “Equilibri”.