Giuseppe Conte nelle Marche a sostegno dei candidati M5S

Bagno di folla a Castelfidardo per Giuseppe Conte, l’ex premier – oggi leader del Movimento 5 stelle – giunto nelle Marche a sostegno dei candidati pentastellati alle prossime elezioni amministrative.

Fra gli altri c’era anche Francesco Borioni, candidato sindaco della lista progressista “San Severino futura” che, pur mantenendo una connotazione “civica”, viene sostenuta anche dagli esponenti del Movimento 5 stelle.

Borioni era accompagnato, nell’occasione, dall’imprenditore Oliviero Carducci, uno dei candidati della lista per il Consiglio comunale.

«Non possiamo permetterci di guardare al passato – ha detto l’ex Presidente del Consiglio -. L’esperienza tragica della pandemia deve darci stimolo e forza per cambiare il Paese o tutto questo sacrificio sarà vano. Ci interessa inoltre che da questa tornata elettorale ci possa essere un rilancio per il movimento, che sia un segnale di incoraggiamento per il cammino che stiamo facendo».