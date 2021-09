Suona la campanella: tornano sui banchi gli studenti del “Divini”

In occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico il sindaco Rosa Piermattei ha voluto portare il proprio saluto, e quello dell’Amministrazione comunale, anche agli studenti, ai docenti e al personale dell’Istituto tecnico “Divini”, dove è stata ricevuta dal dirigente scolastico Sandro Luciani.

“L’avvio di un nuovo anno scolastico – ha ricordato il primo cittadino – è sempre un momento significativo nella vita di una comunità e questo lo è ancora di più, visto che oggi salutiamo il ritorno a scuola in presenza. Fate tesoro di quello che la scuola vi offre e che sia per voi, ogni giorno, una lezione di vita continua. Fate squadra, aiutatevi gli uni con gli altri e, soprattutto, aiutate chi è in difficoltà. Crescerete insieme e maturerete in una scuola che ha formato generazioni di ragazzi offrendo loro davvero molto per il loro presente, ma soprattutto per il loro futuro. Il Divini è per San Severino un istituto glorioso e voi sentitevi orgogliosi di farne parte”.