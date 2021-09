Suona la campanella: primo giorno di scuola al “Tacchi Venturi”

Non poteva mancare nell’anno che si annuncia di controffensiva al Covid 19 ed alla didattica a distanza. Il primo cittadino Rosa Piermattei si è recata in visita all’Istituto comprensivo Padre Tacchi Venturi in occasione del primo giorno di scuola del nuovo anno scolastico. Ad attenderla, di buon mattino, il dirigente reggente Sandro Luciani, preside titolare dell’Itts Divini, che ha fatto gli onori di casa.

«Sono molto contenta – ha detto il sindaco – di vedere i tanti ragazzi e ragazze dell’istituto sorridenti in questo giorno d’avvio, pronti a vivere un anno scolastico impegnativo ma soprattutto in presenza, mi auguro, fino alla conclusione. È bello poterli vedere in classe, dove avranno l’opportunità di socializzare, stringere nuove amicizie e vivere una normale quotidianità, ovviamente nel rispetto delle norme anti pandemiche. Mai abbassare la guardia, ma senza perdere di vista le relazioni di vita quotidiana in una fascia d’età in cui più di altre si ha bisogno di stare insieme in un clima disteso e stimolante».

Per il dirigente Luciani la necessità di raddoppiare le fatiche, dopo il passaggio della titolare della dirigenza del Venturi ad un incarico ministeriale nella capitale, ma anche il piacere di ritrovare recenti colleghi insegnanti, impiegati, collaboratori ed alunni che fra qualche anno potrà avere in qualità di studenti delle superiori al Divini.

L.M.