In vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre i tre candidati sindaci hanno già messo in agenda un incontro con gli abitanti della frazione di Parolito e del territorio circostante. Presenteranno le liste e il loro programma per il prossimo mandato.

Questi gli appuntamenti:

lunedì 13 settembre, Francesco Borioni

martedì 14 settembre, Tarcisio Antognozzi

martedì 28 settembre, Rosa Piermattei

Tutti e tre gli incontri si terranno presso il ristorante LK Ristoro alle ore 21.15.