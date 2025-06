Giovanni Soverchia è il nuovo presidente della “San Severino Volley”. Lo ha scelto l’assemblea dei soci riunitasi in questi giorni per nominare il futuro Consiglio societario. Faranno parte del direttivo anche Cesare Martini, in qualità di vice presidente, Stefania Caciorgna

come tesoriere, Sandro Casoni nelle vesti di segretario, Sergio Manuale, Caterina Taborro e Romina Falsi come consiglieri.

Giovanni Soverchia aveva già presieduto la società settempedana esattamente 25 anni fa.

“Ringrazio coloro che mi hanno eletto – dice – e il consiglio direttivo uscente per il buon lavoro svolto nel corso del suo mandato. In particolare voglio esprimere gratitudine – da parte mia e di tutti gli appassionati della pallavolo locale – a Cesare Martini che ha guidato la ‘San Severino Volley’ negli ultimi 9 anni assumendosi tutte le responsabilità che il ruolo porta con sé. Ringrazio poi Verusca Marini, che non fa più parte del direttivo, e saluto l’ingresso delle nuove consigliere Caterina Taborro e Romina Falsi. Infine, il ringraziamento della società va a chi ha svolto con impegno il ruolo di allenatore sia nel settore giovanile, sia in prima squadra. Soprattutto il nostro grazie va ad Adrian Pablo Pasquali per il buon lavoro svolto in questi cinque anni a San Severino, riportando la Sios Novavetro in serie B. Gli auguriamo le migliori fortune per il suo futuro da coach”.

Dunque, si apre un nuovo ciclo, con il neoeletto direttivo subito al lavoro per programmare la prossima stagione in cui la “San Severino Volley” affronterà complessivamente 9 campionati maschili e femminili. Il 2025, inoltre, è un anno importante perché segna il cinquantesimo anniversario della fondazione della società, nata appunto nel lontano 1975.

“Stiamo già pensando a dei momenti aggregativi per festeggiare degnamente questo importante compleanno – spiega Giovanni Soverchia – e dopo la pausa estiva daremo evidenza al programma delle iniziative”.