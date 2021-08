Comunali: si vota in 13 seggi al ‘Luzio’, al ‘Gentili’ e a Cesolo

In vista del voto per l’elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale di San Severino, fissato per domenica 3 ottobre, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 4 ottobre, dalle ore 7 alle ore 15, è stata confermata la “geografia” dei seggi dove ci si potrà recare per esprimere la propria preferenza.

Saranno 13 le sezioni aperte in tutto il territorio comunale. Nella sede provvisoria dell’Istituto tecnico “Divini”, cioè nell’ex scuola elementare di piazzale Luzio, saranno aperte le sezioni 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7.

Presso la scuola dell’Infanzia di via Gentili saranno invece collocati i seggi 8 – 9 – 10 – 11.

Infine nella scuola dell’Infanzia di Cesolo saranno ubicate le sezioni 12 e 13.