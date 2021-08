Serie D, Edoardo Mengani con il Tolentino: esordio e gol

Un settempedano nel nuovo Tolentino di mister Andrea Mosconi. E’ il giovane Edoardo Mengani, centrocampista, diciassette anni il prossimo 16 settembre. E’ stato inserito nella rosa della prima squadra, assieme ad altri elementi del vivaio, e sabato ha esordito da titolare con la maglia cremisi nell’amichevole contro la Cluentina. La gara è finita 8-0 per il Tolentino e Mengani jr è andato anche a segno realizzando il secondo gol con un bel destro a giro dal limite dell’area. Al di là della marcatura, applaudita da compagni e pubblico, Edoardo ha disputato una buona prova, giocando il primo tempo. Il tecnico lo ha utilizzato come esterno di centrocampo (nel 3-5-2) inizialmente a destra, poi a sinistra. E su questa fascia si è mosso molto meglio, dando prova delle sue doti tecniche.

Mengani proseguirà la preparazione con la prima squadra e potrebbe giocare anche nelle prossime partite amichevoli programmate dal Tolentino per affinare la preparazione: mercoledì 11 contro il Pollenza (ore 17, stadio “Della Vittoria”); sabato 14 contro il Cannara (ore 18, sempre in casa) e sabato 21 contro il Valdichienti (ore 17, a Tolentino). Poi inizieranno Coppa Italia e campionato di serie D e chissà che “Edo” non possa rientrare nei piani del mister per una stagione da vivere in prima squadra.