Grande gioia: è nata Sibilla, primogenita di Alessandra Rossi e Alessandro Bacaloni

Questa notte è nata Sibilla, la primogenita di Alessandra Rossi e Alessandro Bacaloni. Una bimba bellissima per la gioia di mamma e papà, dei nonni e di tutti gli amici che in questi giorni erano in trepidante attesa per l’arrivo dell’amata cicogna.

Sibilla è venuta alla luce all’ospedale di Macerata alle 2.30 e la mamma, come dice Alessandro in un felice post su Facebook, è stata “bravissima”. A lei, giornalista e “storica” collaboratrice anche del Settempedano, inviamo le felicitazioni di tutta la redazione, così come ad Alessandro, e un caro benvenuto alla piccola Sibilla.