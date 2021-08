Martedì 3 agosto alle 10.30 i funerali di Stefano Tartuferi

Profondo cordoglio in città per l’improvvisa scomparsa di Stefano Tartuferi, che lascia la moglie Rosella, i figli Silvia e Mauro, il fratello Renzo. I funerali saranno celebrati domani – martedì 3 agosto – alle 10.30 nella chiesa di San Domenico.

Tanti gli attestati di vicinanza alla famiglia e i messaggi di condoglianze, dai commercianti della piazza ai colleghi di lavoro del figlio impiegato alla “Guzzini”, fino agli amici camperisti e agli inseparabili compagni di tante escursioni con il Cai.

“Te ne sei andato, Stefano, in un giorno di festa, che era stato anche una festa per tutti, lasciandoci sgomenti, smarriti, increduli”, scrive sul manifesto funebre proprio la sezione Cai di San Severino, di cui Stefano era attualmente vicepresidente. “Ti siamo grati e riconoscenti per l’impegno, la passione e la costante dedizione che in questi lunghi anni ha profuso per la crescita del nostro sodalizio da presidente e da consigliere. Grazie per tutto e per sempre”.