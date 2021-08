“FabbricaSanseverino” incontra quartieri e frazioni: “La parola chiave è collegare”

“Per concludere il primo ciclo di incontri della sua campagna di ascolto, Fabbricasanseverino ha accolto i comitati di quartiere e delle frazioni di San Severino. La città ancora una volta è stata rappresentata come un microcosmo di tante realtà eccellenti, con caratteristiche e peculiarità differenti a riprova dell’unicità del nostro territorio, in grado di offrire straordinaria eterogeneità nell’arco di pochi chilometri. È evidente che tale situazione costituisce un punto di forza per la nostra città, ma anche motivo di impegno costante e fattivo per la promozione e la tutela di queste caratteristiche.

Fondamentale la cura di strade e verde, da intendersi proprio come prima e basilare via per lo sviluppo dell’intero territorio, e di valorizzazione di tutte le realtà e tradizioni. In questa ottica occorrerebbe strutturare misure e provvedimenti volti a riqualificare edifici e aree danneggiate dal sisma, talvolta anche pericolanti e abbandonate dai proprietari. Dal punto di vista della comunità servono altrettanta cura e attenzione per le persone che, per lo più avanti con gli anni, conservano e la memoria e la tradizione dei piccoli borghi del territorio, un baluardo di autenticità che va difeso e protetto portando quanto più possibile a “domicilio” i servizi essenziali della città.

Sono questi i punti cardine di una valorizzazione globale del territorio, che non tralasci le aree periferiche, che anzi le integri ai servizi della città e le inserisca in percorsi di turismo lento in corso di finanziamento.

La parola chiave è collegare: nel senso di unire e creare una continuità tra aree diverse del territorio, tra città e frazioni e tra quartieri. Investire in percorsi pedonali, progettare tracciati ciclabili e favorire una mobilità sostenibile a vantaggio della vivibilità della città per i suoi cittadini e per i suoi visitatori. Una figura istituzionale che svolga questa funzione di collegamento tra quartieri e frazioni è in questo senso fondamentale: occorre creare equilibrio, sinergia e collaborazione e mettere in rete risorse e energie. Potenziando, dove possibile in maniera strutturata la gestione del territorio da parte dei Comitati di frazione e di quartiere”.

