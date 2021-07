Si è spento Renato Donati, filatelico e amministratore

Cordoglio in città per la scomparsa di Renato Donati, 82 anni, persona stimata e molto conosciuta a San Severino per il suo lungo impegno amministrativo e in campo sociale.

Sempre fedele ai suoi ideali politici, Renato aveva militato nella Dc ed era stato anche assessore comunale. Dipendente di Poste italiane, era inoltre un appassionato filatelico, tanto da diventare – col tempo – una “colonna” del locale Circolo filatelico-numismatico.

Dopo la pensione, Renato non ha smesso di spendere con generosità il proprio tempo libero e si è prodigato all’interno del patronato Cisl, i cui uffici sono proprio di fronte all’abitazione di famiglia.

Oggi si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari: la moglie Onelia, i figli Michele e Simone, i nipoti adorati. I funerali, curati dall’agenzia “Gli angeli”, si svolgeranno martedì 27 luglio alle ore 9.45 partendo dall’ospedale per la Chiesa di San Domenico. Le offerte in ricordo di Renato saranno devolute all’Hospice di San Severino.