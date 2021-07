Vaccinazioni: dopo quasi 5 mesi chiude l’hub della Sala Italia

Chiude il centro per le vaccinazioni allestito da Asur e Comune nella Sala Italia di San Severino: lunedì 12 luglio sarà l’ultimo giorno di inoculazioni. Stessa sorte toccherà il giorno successivo – martedì 13 luglio – all’hub di Camerino: ultime chiamate. Poi, da mercoledì 14, tutti a Matelica presso l’ex hotel Massi, nella zona industriale alle porte del paese (in direzione Cerreto).

Coloro che sono in lista per il richiamo oppure per ricevere la prima dose dovrebbero essere avvisati del cambio di destinazione. Usiamo il condizionale perché, in passato, si sono verificati spesso dei disservizi sul fronte comunicativo.

In ogni caso la Sala Italia va “in ferie”, dopo aver assolto il suo compito egregiamente dal 22 febbraio scorso, giorno in cui scattò la campagna vaccinale di massa anche a San Severino. Migliaia di persone, in quasi 5 mesi, si sono recate lì per ricevere il vaccino anti-Covid.

Corre l’obbligo – in queste poche righe – ricordare e ringraziare i numerosi volontari che in tante settimane si sono spesi generosamente per garantire un servizio così importante, donando intere mattinate del loro tempo libero alla lotta contro la pandemia. In particolare un sentito “grazie” agli uomini della Protezione civile guidati dall’infaticabile Dino Marinelli e al gruppo dell’Associazione nazionale Carabinieri.