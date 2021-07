Farmacia: Agnese Santanatoglia si laurea con 110 e lode

Lo scorso aprile era fra i vincitori del “FameLab 2021”, competizione internazionale di comunicazione scientifica. Oggi festeggia il conseguimento della laurea magistrale in Farmacia con 110 e lode, più encomio solenne. La studentessa è Agnese Santanatoglia, neodottoressa di Unicam con una tesi sperimentale in inglese in Chimica degli alimenti.

In particolare la giovane settempedana ha approfondito il tema dei fitosteroli nei legumi (“Phytosterols in legumes: development and application of a new HPLC-DAD method for the analysis of 8 phytosterols in legumes”); relatori il professor Gianni Sagratini e il professor Astride Franks Kamgang Nzekoue.

Dunque, un altro importante obiettivo accademico raggiunto da Agnese Santanatoglia proiettata verso una brillante carriera. A lei giungano i complimenti di familiari e amici, oltre che del Settempedano.