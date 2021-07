“The Seniors” aprono il tour 2021 con uno show al “Faro”

Dalla fortunata trasmissione televisiva di Raiuno “The voice senior” arrivano al “Faro” di San Severino – domenica 4 luglio – i finalisti Roberto Tomasi, Elena Ferretti e Marco Guerzoni, diventando “The Seniors” per presentare in anteprima nazionale il loro nuovo show improntato sui successi ottenuti nel programma tv. Così, dal vivo, è possibile ascoltare i brani andati in onda nel corso della trasmissione: da“ Portami via”, eseguito da Roberto Tomasi nella finalissima, al coinvolgente “Adagio”, interpretato da Elena Ferretti nella serata finale, fino alla ritmica versione di Marco Guerzoni “L’ombelico del mondo”. Saranno novanta minuti di assoluto coinvolgimento e non mancheranno le sorprese.

Lo spettacolo – studiato e realizzato in puro show style – è prodotto da Gabriele Palazzi della VocalSound.

Al suo interno è prevista un’altra anteprima. Sarà infatti il dj John Spectre, direttamente da London One Radio (radio ufficiale di tutti gli italiani a Londra), ad aprire la serata con una scelta musicale ambient e, poi, a chiudere lo show con una selezione di brani anni ’70 appositamente rivisitati.

“The Seniors”, dopo San Severino, saranno in tour per tutta l’estate in varie località d’Italia, con aggiornamenti sui profili social.