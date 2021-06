Giovedì il Consiglio comunale: fra i punti le tariffe Tari 2021

Giovedì 24 giugno torna a riunirsi il Consiglio comunale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno della seduta, convocata in streaming per le ore 20, figurano l’approvazione del piano economico finanziario e la determinazione delle tariffe Tari 2021, una variazione al bilancio di previsione 2021/2023 e l’adozione di una variante parziale al Prg comunale per modifica della zonizzazione di un’area sita in via XX Settembre e di un’area sita in località Serralta.

L’assise settempedana sarà introdotta da alcune comunicazioni del sindaco, Rosa Piermattei.