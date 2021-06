Settimana ricca di eventi per i “Teatri di Sanseverino”

E’ iniziata una settimana molto intensa per i Teatri di Sanseverino che propongono fino a domenica ben quattro appuntamenti. Si comincia, in streaming, con una doppia data per la rassegna “Incontri con l’autore”: è già online l’intervista a Lisa Ginzburg, finalista al Premio Strega 2021. Nell’incontro con il direttore artistico Francesco Rapaccioni la Ginzburg, collegata da Parigi dove vive e lavora da anni, presenta il suo romanzo “Cara pace”, edito da Ponte alle Grazie. Poi, sabato 12 giugno, sarà online l’incontro con Raul Montanari, direttore di una delle scuole di scrittura creativa più note e quotate d’Italia, dalla cui esperienza è nato il romanzo “Il vizio della solitudine”, edito da Baldini+Castoldi.

Ma i Teatri di Sanseverino torneranno in presenza sabato 12 giugno, alle ore 18, al Feronia con Michele Pirani e Alessandra Fattorini protagonisti di “Lettere d’amore” per la regia di Michele Pirani. L’ingresso è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione obbligatoria, con assegnazione del posto, presso la Pro loco aperta da martedì a domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 (telefono 0733.638414).

Infine, domenica 13 giugno, alle ore 18, il Convento dei Cappuccini in Colpersito ospita l’incontro sul saggio “Francesco Giullare di Dio” di Edizioni Francescane Italiane (di cui riferiremo a parte più approfonditamente).