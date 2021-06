Il vescovo Massara presiede la celebrazione per il patrono

Festa del patrono, 8 giugno, in tono minore anche quest’anno per via delle restrizioni anti-Covid. In mattinata, nella basilica di San Lorenzo, dove è custodita l’urna di san Severino vescovo, ha presieduto la celebrazione eucaristica in onore del santo il vescovo di Camerino, mons. Francesco Massara, presenti il clero locale e i rappresentanti delle confraternite locali. E’ intervenuto anche il sindaco Rosa Piermattei, con il Gonfalone della città e altri membri dell’Amministrazione comunale. Hanno partecipato, inoltre, i comandanti dei Carabinieri e della Polizia locale. Al termine della messa, dopo la benedizione dell’urna, alcune delegazioni dei Castelli che partecipano alla rievocazione del Palio e al corteo storico hanno offerto i ceri al santo patrono san Severino vescovo.

I canti liturgici sono stati eseguiti dal Coro di Sant’Agostino diretto da Morena Rinaldi. Finita la funzione religiosa, il vescovo Massara è salito in canonica a salutare il parroco di San Lorenzo, don Edoardo Ricevuti, impossibilitato a partecipare alla celebrazione per motivi di salute.

In serata, l’Associazione Palio dei castelli ha organizzato un flash mob simbolico in piazza con un numero ridotto di figuranti: gli Smeducci, una coppia di nobili per ciascuno dei Castelli che ha accettato di partecipare all’iniziativa, i popolani e qualche rappresentante dei gruppi storici di San Severino (arcieri, balestrieri e Compagnia Grifone della Scala). I Tamburini hanno fatto una piccola coreografia riscaldando l’atmosfera con il tradizionale rullo dei loro tamburi. Un’installazione con le torri ha fatto da sfondo all’evento.

La veloce manifestazione si è conclusa con una sorta di “citazione” del momento della freccia incendiaria, durante la quale gli arcieri, entrando in scena con delle torce, hanno acceso un braciere al centro della piazza facendo partire dei fumogeni bianchi e rossi.

Tutto questo nel rispetto delle normative anti-Covid.

Al termine dell’evento è intervenuta anche Rosa Piermattei per un simbolico saluto all’intera cittadinanza.

Infine, sulla pagina Facebook del Palio è stato lanciato un piccolo contest.

I Castelli di Taccoli, Settempeda e Colleluce (cioè quelli che hanno aderito all’invito) hanno raccontato con un mini-video cosa rappresenta per loro il Palio. I loro lavori sono ora visibili su Facebook e il pubblico può votare il video preferito fino a lunedì 14 giugno. Il vincitore sarà proclamato martedì 15 giugno. Voterà anche il Consiglio del Palio in qualità di commissione valutando l’originalità e l’efficacia dei video e assegnando un punteggio bonus per la storicità. Quindi il punteggio sarà una somma fra il voto “popolare” e quello della giuria.

