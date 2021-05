De Rosa racconta la follia tra crimini, ideologia e politica

Prosegue la rassegna in streaming degli “Incontri con l’autore”. Il direttore artistico dei Teatri di Sanseverino, Francesco Rapaccioni, ha avuto come ospite Corrado De Rosa, autore di “Italian Psycho. La follia tra crimini, ideologia e politica”, edito da Minimum Fax.

Corrado De Rosa, medico psichiatra e consulente forense di tribunali e università, segue il filo conduttore della follia come strumento di potere, mezzo per occultare o proteggere politici e mafiosi o per ottenere benefici di giustizia, elemento per relegare al gesto imprevedibile di un pazzo le pagine più nere della storia d’Italia oppure per etichettare comportamenti umani più o meno “non conformi”.

Nell’incontro con il direttore Rapaccioni, De Rosa ripercorre, capitolo dopo capitolo del suo interessantissimo saggio, questo viaggio lungo la linea di confine che separa la follia dalla scelta consapevole e che divide quello che la società intende per pazzia da quello che è la malattia mentale dal punto di vista della psichiatria.