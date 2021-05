Lavori di asfaltatura in via Virgilio: cambia la circolazione

Continuano i lavori di asfaltatura nelle vie del centro. Dopo quello in viale Mazzini, è stato avviato anche il cantiere nei pressi della Coop e della scuola dell’Infanzia “Virgilio”, nonché dell’asilo nido e degli uffici comunali per i Servizi alla persona. La circolazione dei veicoli, dunque, viene modificata.

Con apposita Ordinanza, infatti, il Comando della Polizia locale ha disposto – fino al termine dei lavori – il divieto di transito e di sosta in via Virgilio da San Severino, nel tratto compreso tra il numero civico 20 e l’intersezione con via Gorgonero, nonché il divieto di sosta in via Ranaldi e via Talpa. E’ stato anche istituito il senso unico di marcia invertito, con percorrenza di via Ranaldi in direzione di via Talpa e uscita in viale Bigioli (con svolta a sinistra) assieme al conseguente divieto di acceso da viale Bigioli verso via Talpa.