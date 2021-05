In Coppa Italia vincono 3-0 le squadre di Pasquali e Vagni

Un doppio successo per le due squadre della società San Severino Volley impegnate nella seconda giornata della Coppa Italia di serie D.

I ragazzi di coach Vagni ottengono un’importante vittoria nel difficile campo di Caldarola: un netto 3-0 con parziali di 25-20, 25-22, 25-18.

Sostanziale equilibrio nella prima parte del primo set, poi i settempedani cominciano ad allungare mantenendo il vantaggio accumulato fino alla fine.

Nel secondo parziale i giocatori di casa partono più concentrati portandosi a +2, ma gli ospiti ben presto recuperano lo svantaggio, superano gli avversari e vanno a conquistare il doppio vantaggio.

Nella terza frazione di gioco i locali calano visibilmente agevolando così il compito dei gialloblù che ben presto conquistano set e incontro.

Per la San Severino Volley arriva la seconda vittoria in altrettante partite con nessun set perso: indubbiamente un buon ruolino di marcia!

Esordio casalingo positivo per le ragazze di coach Pasquali, che archiviano con un secco 3-0 (25-13, 25-12, 25-9), in poco più di un’ora di gioco, la pratica Emmont Volley.

San Severino parte subito bene, prendendo in mano le redini del gioco. Con il passare dei minuti il divario fra le due formazioni aumenta, fino al 20-11. Il set per le ospiti è chiaramente compromesso e le locali lo chiudono poco dopo con un vantaggio di 12 punti.

Stesso copione anche nel secondo e nel terzo parziale dove le settempedane prendono subito il largo concedendo pochissimo alla Emmont, che deve arrendersi alla superiorità della squadra di casa.