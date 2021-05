Covid, le Marche restano in giallo: a San Severino 17 positivi

A San Severino si registrano alla data di oggi, venerdì 14 maggio, 17 casi di positività al Covid-19. Altre 31 persone sono in quarantena. Questi i dati forniti dall’Asur Marche attraverso il sito della Regione.

Intanto tutta l’Italia è in zona gialla con la sola eccezione della Valle d’Aosta che resta arancione. In giallo passano Sicilia e Sardegna. Nessuna regione rossa e nemmeno bianca. Le Marche, dunque, si confermano in giallo.

E’ questo il quadro odierno sul fronte del cambio dei colori delle regioni alla luce dei dati del monitoraggio settimanale dell’Iss con le relative ordinanze firmate in serata da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza.

Il risultato si deve in primo luogo ai numeri dell’indice di trasmissibilità Rt nazionale, ancora per questa settimana il parametro più importante per decidere le assegnazioni delle regioni nelle quattro fasce colorate (bianca, gialla, arancione e rossa).

L’Rt nazionale è infatti in leggero calo e si attesta a 0.86 (0.74-0.94) rispetto allo 0.89 della scorsa settimana. In calo anche l’incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti, passata per la prima volta sotto quota 100: 96 il dato nazionale stimato.