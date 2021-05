Ciclisti per passione, ostetrici veterinari per un giorno

Alcuni giorni fa quattro bikers settempedani, durante una delle loro tradizionali pedalate, hanno vissuto un’insolita esperienza: hanno aiutato due allevatori a far partorire una grossa giovenca, madre – alla fine – di un bel vitello.

“E’ andato tutto bene, ma che fatica e, soprattutto, che impressione!”, raccontano i ragazzi. L’episodio è accaduto lungo una delle strade di montagna che collegano i territori di San Severino e Gagliole, dove il quartetto di amici era salito sui pedali per la “sgambata” di routine. La via sterrata, in un tratto, affianca un recinto di mucche: qui due uomini stavano aiutando una mucca nel parto, in attesa del veterinario. I quattro amici si sono fermati incuriositi e uno di loro ha cominciato a riprendere la scena col suo cellulare. Ma il povero animale e i suoi custodi erano in affanno, perché il nascituro non voleva saperne di veder la luce così di buon mattino. Allora uno dei due allevatori invita i giovani settempedani ad andare a dargli una mano. Così, appoggiate le bici sul recinto, i bikers-ostetrici veterinari si sono rimboccati le maniche e, pur non avendolo mai fatto prima in vita loro, hanno seguito le indicazioni – fra corde da tirare o altre azioni da compiere – e sono riusciti a far partorire la forte giovenca. “Un’emozione incredibile – dicono – sia per il lieto fine, sia nel vedere nascere un vitello così grande”. Il loro aiuto, peraltro, è stato decisivo perché c’era il rischio che la situazione precipitasse e che madre o figlio potessero non farcela.

In fondo, la passione per la bici è unica anche per questi “miracoli” della natura in cui è possibile imbattersi.