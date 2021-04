Si è spento padre Pierino Valenti, psicologo e antropologo

Si è spento all’ospedale di Macerata padre Pierino Valenti, frate cappuccino settempedano. Aveva 78 anni, ma da qualche tempo le sue condizioni di salute erano piuttosto precarie. Due anni fa si era trasferito dal convento di Colpersito alla Santa Casa di Loreto; successivamente era stato accolto dai confratelli di Macerata.

A San Severino padre Valenti è stato per almeno vent’anni un punto di riferimento insostituibile per l’Istituto Croce Bianca, retto da padre Igino Ciabattoni. Lì ha maturato una forte esperienza nel difficile mondo della lotta alla tossicodipendenza ed è riuscito ad aiutare tanti giovani ad uscire dal tunnel della droga.

Padre Pierino era psicologo, teologo e antropologo. In questa veste ha compiuto anche una lunga serie di viaggi intorno al mondo con finalità di ricerche psico-antropologiche, collaborando pure con la Rai per la realizzazione di documentari importanti e mandando alle stampe numerosi saggi, l’ultimo dei quali “Multiculture”.

Lascia un grande vuoto nella comunità francescana e dell’Ofs. I suoi funerali saranno celebrati martedì 20 aprile, alle ore 17.15, nella chiesa di Santa Maria della Pieve, al rione Settempeda. Padre Pierino Valenti lascia le sorelle Giovanna e Annamaria, i fratelli Mario e Francesco.