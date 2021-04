Sala Italia, vaccinazioni sospese per il personale scolastico

A seguito dell’ordinanza 6/2021 del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 sono state interrotte le vaccinazioni agli insegnanti. Così, stamattina (16 aprile), nella sala Italia a San Severino, dove si svolgeva un’altra seduta di somministrazione dei vaccini, i docenti che si sono presentati per l’inoculazione della prima dose – perché prenotati da tempo – hanno trovato un cartello che annunciava la sospensione della loro vaccinazione.

Il guaio è che nessuno li aveva direttamente avvertiti di questa novità e molti hanno protestato, anche in considerazione del fatto che si erano dovuti assentare dal lavoro per potersi sottoporre alla vaccinazione. Giusto ieri il segretario provinciale dello Snals provinciale di Macerata, Ugo Barbi, aveva espresso sconcerto e rabbia per un comportamento del genere da parte dell’Asur.

Domattina, sabato 17 aprile, è prevista nella Sala Italia una nuova giornata di somministrazione. Vedremo cosa succederà…