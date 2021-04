Il “Cosmari” pronto da maggio a vaccinare i suoi dipendenti

A seguito della sottoscrizione del “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Sars-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, la direzione aziendale del Cosmari ha incontrato le rappresentanze sindacali locali al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale anti Covid-19, coordinato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica. Infatti il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo con l’obiettivo di favorire l’applicazione e l’efficacia delle misure stesse negli ambienti di lavoro, così da accrescerne la sicurezza e la salubrità.

“Il Cosmari, in questa prospettiva, ha avvertito la responsabilità sociale di collaborare attivamente all’iniziativa – spiega l’azienda in una nota -, sia attraverso l’offerta di spazi aziendali per l’utilizzo diretto da parte del sistema pubblico dell’emergenza come punti di vaccinazione aggiuntivi, sia attraverso l’impegno alla vaccinazione diretta del proprio personale, nella convinzione che solamente un’azione generale e coordinata può abbattere i tempi della vaccinazione, ampliare la tutela e consentire di proteggere la salute collettiva”.

Certamente tutti i dipendenti di Cosmari che si occupano di raccolta, trattamento e avvio al riciclo dei rifiuti, della selezione delle macerie del sisma e in particolare della raccolta differenziata dei rifiuti conferiti dalle persone positive al Covid o in stato di isolamento domiciliare sono sottoposti a un particolar rischio di contagio e, quindi, il direttore Giampaoli – anche a nome del CdA – e i rappresentanti dei sindacati hanno concordato l’esecuzione di una specifica campagna vaccinale da attuare nel prossimo mese di maggio, valorizzando le sinergie tra tutti gli attori in campo anche attraverso la realizzazione di punti di vaccinazione aggiuntivi a livello territoriale e riservati ai dipendenti Cosmari”.

Cosmari si è impegnato a mettere a disposizione il medico aziendale, i locali infermeria e ad assumersi eventuali oneri di assistenza sanitaria previsti.