Itis e ‘Spazio Giovani’, scelto il logo: evoca libertà e altruismo

E’ di Lorenzo Marziali di Ussita il logo che identificherà il progetto “Spazio giovani: insieme per crescere e progredire”, promosso dall’associazione “HELP S.O.S. Salute e Famiglia”. Il lavoro dello studente del primo anno della specializzazione in “Grafica e comunicazione” dell’Istituto tecnico tecnologico “Divini” di San Severino ha ottenuto il maggior numero di apprezzamenti nel sondaggio social che gli organizzatori avevano lanciato per determinare una classifica di gradimento fra sei loghi selezionati. Loghi realizzati dai ragazzi del corso grazie, appunto, al coinvolgimento della scuola in questo progetto pensato per i giovani.

Tanti i “like” ricevuti da Lorenzo Marziali, che così descrive la sua opera: “Ho pensato a qualcosa che simboleggiasse l’altruismo e la collaborazione. In un cerchio (poligono perfetto) ci sono due ragazzi sulla vetta di una montagna e uno aiuta l’altro a salire. Prevalgono i colori del rosso-arancio (energia), del giallo (luminosità) e del blu (pace, tranquillità). L’ho pensato così, augurandomi che tutti i giovani possano essere sempre liberi, altruisti e collaborativi”.

In questa classe del “Divini” – la prima del triennio della nuova specializzazione di “Grafica e comunicazione” – ci sono 17 iscritti (15 maschi e 2 femmine), provenienti da molti Comuni della provincia di Macerata. Lorenzo Marziali abita più lontano di tutti dalla scuola, parte ogni mattina prestissimo animato dal grande desiderio di imparare, di confrontarsi e di crescere in ciò che ama fare: il grafico. E il suo talento è indubbio.

I compagni non sono da meno, tutti determinati, molto creativi e abili al computer. Riccardo Giorgetti per il logo del progetto ha disegnato una scala come “simbolo di crescita dei giovani”, mentre Leonardo Bravetti ha basato il suo lavoro sulla piazza di San Severino, luogo di ritrovo giovanile per eccellenza. Uno sfondo nero con un ragazzo che schizza in primo piano in un’esplosione di colori è invece l’immagine scelta da Thomas Cavallini: “Sì, ho pensato a qualcosa di semplice e colorato”, dice lo studente, cui fa eco Ludovico Ticà che ha disegnato una mano con ogni colore: “Le dita si supportano a vicenda, mi è piaciuta questa idea”. Infine, due pugni che si toccano li ha raffigurati Dimitrios Maniaras evocando “un saluto, e non uno scontro, fra giovani che si incontrano”.

“E’ stata una bella esperienza – hanno detto gli studenti – anche perché la prima rivolta verso l’esterno. Finora ci siamo esercitati in laboratorio solo per produrre lavori scolastici. Abbiamo a monte una grande passione e, partendo da un bozzetto fatto a mano, ci piace creare al computer”. Nel corso di Grafica e comunicazione seguono materie specifiche come Progettazione multimediale, Tecnologia dei processi di produzione, Laboratorio tecnico, Teoria della comunicazione, ma si impegnano molto anche a casa, non solo in questo periodo di “Dad”. E i docenti Rudi Gianfelici, Roberta Sorrentino, Alessandro Castelliti, Stefano Ciocchetti, Cecilia Paciaroni e Adele Appignanesi sono molto soddisfatti del loro percorso di studio. La presidente dell’associazione “Help Sos Salute e famiglia”, Cristina Marcucci, intanto, ha preannunciato che sempre nell’ambito del progetto “Spazio giovani: insieme per crescere e progredire” sono già previste altre iniziative che coinvolgeranno l’Itts “Divini”, diretto dal preside Sandro Luciani, e in particolare proprio gli studenti di questa specializzazione.

Come noto, l’associazione Help di San Severino si è vista riconoscere un finanziamento dalla Regione Marche e dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, a seguito di un apposito bando del Ministero delle politiche giovanili, per avviare una serie di attività sul territorio (stage, corsi, manifestazioni, mostre, laboratori, eventi sportivi e altro ancora) finalizzate alla “valorizzazione della dimensione creativa dei giovani, della loro capacità di ricerca e innovazione”. Oltre al “Divini” sono coinvolti altri partner istituzionali: l’Asur, l’Unione montana del Potenza, Esino e Musone, l’Ambito sociale 17 di San Severino, nonché alcune associazioni culturali e sportive: il Centro culturale Andrej Tarkovskij di San Severino, l’associazione giovanile Judo Samurai di Jesi-Chiaravalle, l’Age Marche, l’Uisp di Jesi, il centro J-Etic di San Severino e l’associazione “Equilibri” di Corridonia.